Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "11 Uygur Türk'ünün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin'e iade edildikleri" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan basın açıklamasında, 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade haberlerinin aslını yansıtmadığını ve tam tersine 29.12.2018 tarihine Bakanlık tarafından ülkemize girişlerinin sağlandığı duyuruldu.

Basın açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 'Uygur Türklerinin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)