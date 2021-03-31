Son dakika gündem: BALIKESİR - Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü "İl Göç İdaresi Müdürleri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, 2015'de 1740 ile devraldıkları geri gönderme merkezlerinin kapasitesini 16 bin 108'e çıkardıklarını ve idari gözetim altında bulunan yabancıları uluslararası standartlarda barındırdıklarını söyledi.

Ünlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "İl Göç İdaresi Müdürleri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, göç olgusunun son on yıldır farklı bir tezahürünün yaşandığını dile getirdi.

Yeryüzündeki her ülkenin sürece tanıklığının veya dahlinin farklı düzeylerde olduğunu belirten Ünlü, "Bazı ülkeler tanıklık etmek babında dahi göç süreçlerinin bir parçası olmaya ürkmekte ve uzak kalmaya çalışırken, ülkemiz ise gerek coğrafi nedenler, gerekse göçe kaynaklık eden ülkeler ile paylaşılan ortak tarih ve kardeşlik bağları ve gerekse aziz milletimizin tarih boyunca her daim en temel özelliklerinin başında gelen mağdura, mazluma kucak açması gibi asil hasletleri gibi nedenlerle 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan bu en geniş çaplı insani hareketliliği sadece tüm dünyaya emsal olacak bir şekilde değil, aynı zamanda gelecek yüzyıllar boyunca okunacak, yazılacak, araştırılacak büyük bir insani yaklaşımla yönetmeye devam etmektedir." dedi.

Genel Müdürlüğün 8'inci yılına gireceğine anımsatan Ünlü, 4 bin kişilik genç ve dinamik bir ekiple çalıştıklarını aktardı.

Ünlü, Türkiye'de bulunan 5 milyonu aşan yabancıya göç yönetimine dair ikametten uluslararası korumaya kadar temel idari hizmetlerin yanı sıra göçmenlerin mesleki beceri kazanmalarından sosyal, kültürel uyum faaliyetlerine kadar birçok farklı hizmeti layıkıyla sunabilmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

"Geri gönderme merkezlerimizin kapasitesini 16 bin 108'e çıkarttık"

Özel ihtiyaç sahibi yabancıların korunmasıyla da ilgilendiklerini ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki göçmenlerin her alanda yanlarında olmak, ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yaptığımız çalışmalar, sürdürdüğümüz ulusal ve uluslararası projeler günbegün genişlemektedir. Düzenli olarak yaptığımız kamuoyu araştırmalarıyla göçmen ve ev sahibi toplulukların nabzını tutmaya, önceliklerimizi değişen şartlara göre yeniden şekillendirmeye de özel önem vermekteyiz. 2015 yılında 1740 ile devraldığımız geri gönderme merkezlerimizin kapasitesini 16 bin 108'e çıkarmış bulunmakta ve idari gözetim altında bulunan yabancıları uluslararası standartlarda barındırmaktayız. Bir yandan da 2021 yılında şu ana kadar kolluk kuvvetlerimiz tarafından yakalan 22 bin düzensiz göçmenden 9 binini ülkelerine geri göndermiş bulunmaktayız. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, dünyadaki pek çok ülkenin yakalama ve sınır dışı oranlarına bakıldığında büyük bir başarıya imza attığımız açıkça görülmektedir."