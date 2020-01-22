Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi
14 dakika önce
Yalova'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:18 Kaynak: DHA
Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği düzenlendi.
KONUŞMA SIRASINDA RAHATSIZLANDI
Etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ, DURUMU İYİ
Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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