GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR. - Son Dakika
Üye Girişi

GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR.

27.07.2022 18:58
GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR.

İSTANBUL İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının İstanbul'da yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı.

İSTANBUL İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının İstanbul'da yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hali hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir.

Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır" denildi.

"ÜLKELERİNE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32'si doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan

ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir. "


YORUMLAR
500
Çin Ulusal Göç İdaresi: Çin Kovid-19'a Yönelik Sınır Kontrollerini Sürdürüyor Çin Ulusal Göç İdaresi: Çin Kovid-19'a Yönelik Sınır Kontrollerini Sürdürüyor Lütfü Savaş: Expo 1 Milyon 200 Bin Ziyaretçiyi Aştı Lütfü Savaş: Expo 1 Milyon 200 Bin Ziyaretçiyi Aştı Eğitim-İş'ten Lgs Raporuna Göre, 1 Milyon 31 Öğrenciden 188 Bini Liselere Yerleştirildi Eğitim-İş'ten Lgs Raporuna Göre, 1 Milyon 31 Öğrenciden 188 Bini Liselere Yerleştirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR. - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 19:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement