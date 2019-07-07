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Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyenleri soydu

1 saat önce

MERSİN'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için sıra bekleyen 4 kişinin yankesicilik yöntemi ile para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen A.A., tutuklandı.

Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyenleri soydu, System.String[]
MERSİN'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için sıra bekleyen 4 kişinin yankesicilik yöntemi ile para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen A.A., tutuklandı.
Mersin'de farklı tarihlerde merkez Akdeniz ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen H.A.'nın cep telefonu, A.S.'nin 8 bin 500 lirası, İ.K.'nın 7 bin lirası ve M.H.'nin ise 5 bin doları çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 ekip oluşturarak bölgede bulunan 60 iş yerinin güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceledi. Polis, şüphelinin A.A. olduğunu ve  Gaziantep'te yaşadığını tespit etti. A.A.'nın İl göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyenlerin arkasında durarak, yaşanan izdihamdan faydalanıp, ceplerindeki para ve telefonlarını alıp kaçtığı saptandı.
A.A., ekipler tarafından yakalanarak Mersin'e getirildi. Son olayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolar da emanet olarak bırakılan bir kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.  Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel
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