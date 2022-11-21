Göç İdaresi Başkanlığından İstiklal Caddesi'nde video çeken yabancılar hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığından İstiklal Caddesi'nde video çeken yabancılar hakkında açıklama Açıklaması

21.11.2022 11:01
Göç İdaresi Başkanlığından İstiklal Caddesi'nde video çeken yabancılar hakkında açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 3 turistin İstiklal Caddesi'ndeki videosunun, Beyoğlu saldırısından önce çekildiği, ancak saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmasının sorumsuzca ve provokasyona açık olduğu belirtilerek, "Bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 3 turistin İstiklal Caddesi'ndeki videosunun, Beyoğlu saldırısından önce çekildiği, ancak saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmasının sorumsuzca ve provokasyona açık olduğu belirtilerek, "Bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Teşkilatı ile koordineli bir şekilde yapılan araştırma neticesinde, Türkiye'yi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi'nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin bombalı terör saldırısından önce olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu videonun saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olmasının hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek "bombalı paket şakası" olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir "kapkaç şakası" olduğu anlaşılan görüntüleri terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaştığı ifade edilen açıklamada, görüntülerin Türkiye'deki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının kabul edilebilir herhangi bir tarafının bulunmadığı vurgulandı.

Böylesi kötü niyetli girişimlerin, Türkiye'deki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşların karşı karşıya getirilmesi niyeti taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını Türkiye'nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R'nin 8 Kasım tarihinde, A.O'nun 10 Kasım tarihinde ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir. Ülkemizdeki tüm yabancılarla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bu tip münferit olayların tespit edilmesi durumunda gerekli takipler yapılarak adli veya idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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