Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama - Son Dakika
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Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.

Göç İdaresi'nden, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerine yalanlama, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.


Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan 'İstanbul'da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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