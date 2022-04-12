Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

12.04.2022 12:29
Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

ŞANLIURFA İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kırarak taşkınlık çıkaran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ŞANLIURFA İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kırarak taşkınlık çıkaran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde dün öğleden sonra sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramayacaklarını öğrenen bir grup Suriyeli, güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Suriyeliler, 2 güvenlik görevlisini yaraladı. Daha sonra attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kıran gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti. Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek
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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek - Son Dakika


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