Son Dakika Haberleri: Göç İdaresi Personeline "İletişim" Eğitimi

Göç İdaresi Personeline "İletişim" Eğitimi

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında, Göç İdaresi personeli "İletişim ve Kapasite Geliştirme Eğitimi" almaya başladı.

Göç İdaresi Personeline
Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında, Göç İdaresi personeli "İletişim ve Kapasite Geliştirme Eğitimi" almaya başladı.

Personelin iletişim becerilerinin artırılması amacıyla İl Göç İdaresinde gerçekleşen programda, eğitmen Saba Deniz Uzun tarafından eğitim veriliyor.

Toplam 48 kişinin eğitim aldığı projede, iletişim teknikleri, insan ilişkileri, beden dili, zaman yönetimi, motivasyon, stres yönetimi, öfke kontrolü konusunda dersler yer alıyor.


Eğitimler kapsamında, İl Göç İdaresinde çalışan personelin iletişimde başarılı bireyler olması, kendilerini doğru ifade etmeleri, karşılarındaki kişiyi doğru anlamaları, düzensiz göçmenlerle doğru iletişim kurabilme becerisini kazanmaları hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Deniz Uzun, Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, Güncel
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