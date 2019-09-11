Son Dakika Haberleri: Göç idaresi, suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor
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Göç idaresi, suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor

1 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli göçmenlerin uyum sağlayabilmesi için bir eğitim modeli üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Göç idaresi, suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli göçmenlerin uyum sağlayabilmesi için bir eğitim modeli üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mersin kent merkezinde bir otelde düzenlenen Sosyal Uyum Çalıştayı'nda Suriyeli göçmenlere yönelik verilmesi planlanan eğitimler anlatıldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu, "Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" dedi.

Organizasyonda 'Yabancıların Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları', 'Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı sunumlar yapılırken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yabancıların, özellikle Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğitim modeli üzerinde çalışıldığını belirten Keskinoğlu, "Bunun ön çalışmaları başladı. Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" diye konuştu.

SUÇ ORANI DÜŞÜK

Suriyelilerin karıştığı olay sayısının düşük olduğunu ve toplumdaki algının yanlış olduğunu söyleyen Keskinoğlu, "Suriyeliler ile Türkleri kıyasladığımız zaman suç oranlarının çok düşük olduğunu görebiliyoruz, istatistikler mevcut. Çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir algı oldu ki, herhangi bir olay olduğu zaman, 'Suriyeli' diyoruz. Böyle bir şey yok. 'İnsan bilmediğinin düşmanı diyoruz' bu yüzden. Suriyeliler noktasında bir önyargı var. Suriyelilerin toplu olarak gezmelerinden toplumumuz rahatsız. Bunları anlatmamız lazım. Onların kültüründe yok. Bizler milli duyguları yüksek olduğu gibi, kendimize göre ahlak kurallarımız var. Takdir edersiniz ki yetişkin insanlara eğitim verebilmek çok zor ama yılmayacağız, başaracağız. Onun için imamlarımızla, öğretmenlerimizle konuşuyoruz. Suriyeliler ile ilgili toplumda yanlış bilgilendirmeler var. Uyumun en önemli ayağı Türk toplumu. Uyum noktasında gerekli bilgilendirmeyi yılmadan yapacağız" diye konuştu.

Keskinoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
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