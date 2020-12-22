Göç İdaresi yetkilileri Türkiye'deki yabancı uyruklularla ilgili uyum çalışmalarını anlattı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'deki yabancı uyruklulara yönelik sosyal yaşam ve uyum eğitimlerine başladıklarını belirterek, "Yabancıların adabımuaşeret kurallarından tutun da hukuk sisteminden, kendi tüm mekanizmalarımıza kadar ülkemizdeki yabancılara, temel sosyal, yaşam ve uyum eğitimi sertifikaları veriyoruz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Marmara Bölgesi'ndeki gazetecilerin katılımıyla çevrim içi düzenlenen "Göç ve Uyum Yerelde Basın Buluşmaları" başlıklı toplantıda konuşan Kadıoğlu, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yabancılara kucak açtığını vurgulayan Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Güncel rakamlara göre uluslararası koruma kapsamında 56 bin 417, geçici koruma kapsamında Suriyeli olarak misafir ettiğimiz kardeşlerimizin de 3 milyon 638 bin 288 olduğunu söyleyebiliriz. Uyumun tanımına gelecek olursak, kanunun bize verdiği hakla ülkemizde bulunan yabancıların, misafirlerin, sadece Suriyeli olarak değil 190 farklı milletten 5 milyona yakın olan bu insanların üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan kendi ülkemizde hayatını kolaylaştırabilecekleri tüm imkan ve kabiliyeti sağlamak. Bununla beraber kendi ülkemizin hukuki, siyasi, dili ve kurallarını kendilerine verebilmek. Üçüncü olarak da tüm kuruluşlarımızla bir iş birliği yapmak. Kimler için uyum? Ülkemizde bulunan yasal kalış imkanına sahip tüm yabancılardan aynı zamanda da yerel toplumdaki herkese de uyum faaliyetleri yapıyoruz."

Kadıoğlu, geçen yılın başından bu yana gerçekleştirdikleri 109 etkinlikte 40 bin kişiye ulaştıklarını aktardı.

Bu kapsamda 48 il ve 86 ilçede etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kadıoğlu, "Uyumda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sosyal yaşam ve uyum eğitimlerine başladık. İstanbul'da bunu başlattık. Bursa'da ise ocak ayından itibaren başlatacağız. Burada yabancıların adabımuaşeret kurallarından tutun da hukuk sisteminden, kendi tüm mekanizmalarımıza kadar ülkemizdeki yabancılara, temel sosyal, yaşam ve uyum eğitimi sertifikaları veriyoruz. Bu belgelerin uyum noktasında çok önemli olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde 4,8 milyona yakın yabancı bulunmaktadır"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş de dünya genelinde 2010 yılında 41 milyon olan zorla yerinden edilmiş kişi sayısının, 2019'da 79,5 milyona çıktığını bildirdi.

Seçilmiş, dünyada en fazla sığınmacıya kaynaklık eden ülkelere bakıldığında 6,6 milyon ile Suriye'nin ilk sırada olduğunu, 3,7 milyonla Venezuela'nın ikinci, 2,7 milyon ile Afganistan'ın da üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'ye tarih boyunca büyük göç akınları olduğunu hatırlatan Seçilmiş, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye artık bir hedef ülke konumundadır. Bölgemizdeki karışıklıklar, ülkemizin jeopolitik konumu, Türkiye'yi hedef ülke haline getirmiştir. Ülkemizde 4,8 milyona yakın yabancı bulunmaktadır. Yabancıların 3,6 milyonunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2013 yılında 313 bin olan ikametli yabancı sayısı 2019'da 1 milyonu aşmıştır. Şu anda pandeminin de etkisiyle ülkemizde 874 bin civarında ikametli yabancı bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda düzensiz göçmen akınıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunların bir kısmı ülkemizi hedef ülke olarak seçmekteyken bir kısmı ise Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Büyük bir kısmı ise İstanbul, Edirne gibi Marmara Bölgesi illerinde yakalanıyor. 2019'da 454 bin düzensiz göçmenin 127 bini Edirne'de yakalandı. Bu yıl özellikle pandeminin etkisiyle geçen yıl 454 bin olan düzensiz göçmen sayısı 112 bine kadar düşmüştür."

Seçilmiş, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin geri gönderme merkezleri aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Şu anda bu merkezlerin 20 bin kişiyi aşkın kapasiteye sahip olduğu bilgisini veren Seçilmiş, "Yeni yapılacak geri gönderme merkeziyle toplamda 24 bin 700 kişilik bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.