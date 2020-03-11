Göç İdaresinden 176 kişi tayin edildi - Son Dakika
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Göç İdaresinden 176 kişi tayin edildi

11 dakika önce

Göç İdaresi Kilis İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 176 kişinin tayini başka illere tayin oldu.

Göç İdaresinden 176 kişi tayin edildi, System.String[]

Göç İdaresi Kilis İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 176 kişinin tayini başka illere tayin oldu.


Kilis'in Öncüpınar Konaklama tesislerinde kalan Suriyelilerin ayrılması nedeniyle Göç İdaresi tarafından AFAD'a devredilen konaklama tesislerinde çalışan temizlik, güvenlik görevlileri ile teknik personel Kilis'teki kurumlara dağıtılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 176 çalışanın tayinleri, başka illere yapıldı. Tayini çıkan Göç İdaresi personelinin yeni görev yerlerine kısa süre içerisinde başlayacakları öğrenildi. - KİLİS

Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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