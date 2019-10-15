Son Dakika Haberleri: Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı
Son Dakika Güncel Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı

Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı

16 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerden, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren randevu almaları istendi.

Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerden, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren randevu almaları istendi.

İdare'den yapılan açıklamada, daha önce İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup da İstanbul'da ikamet eden yabancıların, yaşayacakları illere dönmeleri gerektiğine yönelik 22 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Valiliğinin basın açıklaması hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda İstanbul'da kalış hakkı olmayan (kayıtsız ve başka ilde kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek ikamet edecekleri illere gönderilecekleri belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, bu durumdaki Suriyelilerin söz konusu işlem için "http://e-gksevk.goc.gov.tr" adresindeki randevu sisteminden 17 Ekim'den itibaren ücretsiz randevu alması ve belirtilen tarih ve saatte İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün hizmet noktalarında hazır bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklamada,"İstanbul'da çalışma izni" veya "ikamet izni" bulunan Suriye uyruklu yabancıların bu uygulama dışında olduğu belirtilerek, konuyla ilgili tüm talep ve şikayetlerin "ALO 157 YİMER" hattına iletilebileceği belirtildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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