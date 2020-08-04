Göç İdaresinden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Suriyelilerin, sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Genel Müdürlük, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir." ifadesine yer verildi.