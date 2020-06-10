Göç İdaresinden

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan yabancılara uygulanacak giriş yasaklarına dair esaslarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, üç aya kadar yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve ilgili kanunca belirlenen idari para cezalarını ödeyen yabancılar ile yine üç aya kadar yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye'yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve ilgili kanunca belirlenen idari para cezalarını ödeyen yabancılar hakkında Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayacak.

Bu kapsamda, üç aydan fazla yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan yabancılar için 1 aydan 5 yıla kadar Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınabilecek.

Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup, yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de ilgili kanunla belirlenmiş idari para cezalarını ödemeyen, Türkiye'yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan, çalışma ve ikamet izni talepleri reddedildiği veya izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan, kendilerine tanınan süre içerisinde ikamet iznine başvurmayan, gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan ve tespit edilerek görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılara 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye'ye giriş yasağı kararı verilecek.