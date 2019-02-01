Son Dakika Haberleri: Göç Mevsimi Filmi

Göç Mevsimi Filmi

1 saat önce

Göç Mevsimi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Göç Mevsimi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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üçlü bir adam olma arzusunda olan Rapayet, uyuşturucu kaçakçılığı işine girer. Kabilenin önde gelen isimlerinden olan Ursula, Rapayet’in bu işe girmesini onaylamaz. Her şeyi göze alıp uyuşturucu ticaretine giren genç adam kısa sürede hızlı bir başarı elde eder. Ancak yaşanan olayların ardından şerefin en değerli kazanç olduğunu gören Rapayet ve ailesi, borcun kanla ödendiği bir çatışmaya girer.


Yönetmen: Cristina Gallego, Ciro Guerra
Senaryo: Maria Camila Arias, Cristina Gallego, Ciro Guerra, Jacques Toulemonde Vidal
Oyuncular: Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, José Vicente, Juan Bautista Martínez, Miguel Viera, Sergio Coen, Aslenis Márquez, José Naider, Yanker Díaz, Víctor Montero, Joaquín Ramón, Jorge Lascarro, Germán Epieyu, Luisa Alfaro, Merija Uriana, Gabriel Mangones, Natalia Pinzón, David Noreña, Zaida Cotes, Sebastian Celis, Dennis Klein, Alice Lebadie, Rosario Epieyú
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Birds of Passage
Yapımcı Firma: Blond Indian Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Kolombiya, Danimarka, Meksika
Orijinal Dili: Wayuu, İspanyolca, İngilizce
Filmin Süresi: 125 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:27 Kaynak: InterSinema.com

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