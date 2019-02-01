Göç Mevsimi Filmi

üçlü bir adam olma arzusunda olan Rapayet, uyuşturucu kaçakçılığı işine girer. Kabilenin önde gelen isimlerinden olan Ursula, Rapayet’in bu işe girmesini onaylamaz. Her şeyi göze alıp uyuşturucu ticaretine giren genç adam kısa sürede hızlı bir başarı elde eder. Ancak yaşanan olayların ardından şerefin en değerli kazanç olduğunu gören Rapayet ve ailesi, borcun kanla ödendiği bir çatışmaya girer. Yönetmen:
Cristina Gallego, Ciro GuerraSenaryo:
Maria Camila Arias, Cristina Gallego, Ciro Guerra, Jacques Toulemonde VidalOyuncular:
Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, José Vicente, Juan Bautista Martínez, Miguel
Viera, Sergio Coen, Aslenis Márquez, José Naider, Yanker Díaz, Víctor Montero, Joaquín Ramón, Jorge Lascarro, Germán Epieyu, Luisa Alfaro, Merija Uriana, Gabriel Mangones, Natalia Pinzón, David Noreña, Zaida Cotes, Sebastian Celis, Dennis Klein, Alice Lebadie, Rosario EpieyúFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Birds of PassageYapımcı Firma:
Blond Indian FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Kolombiya
, Danimarka
, MeksikaOrijinal Dili:
Wayuu, İspanyolca, İngilizceFilmin Süresi:
125 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
15.02.2019Göç Mevsimi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.