"Göç Senfonisi"Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de - Son Dakika
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"Göç Senfonisi"Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de

08.06.2022 13:24
"Göç Senfonisi"Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, müzisyen Fuat Saka’nın insanlığın göçle mücadelesi için yazdığı senfoninin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de Fuat Saka’nın "Göç Senfonisi – Karanlık Sular" eserini İstanbullularla birlikte dinleyecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, müzisyen Fuat Saka'nın insanlığın göçle mücadelesi için yazdığı senfoninin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de Fuat Saka'nın "Göç Senfonisi – Karanlık Sular" eserini İstanbullularla birlikte dinleyecek.

Müzisyen Fuat Saka'nın bestelediği "Göç Senfonisi – Karanlık Sular", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak. Bestesi müzisyen Fuat Saka'ya, düzenlemesi de Vangelis Zografos'a ait olan, tarih boyunca insanlığın en önemli meselelerinden göçü ve etkilerini yansıtan eser, prömiyerini İstanbullu müzikseverlerle yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ile dinleyecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 10 Haziran Cuma akşamı 20.00'de düzenlenecek konser ücretsiz olacak.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'nın düzenleyeceği "Göç Senfonisi – Karanlık Sular" konserinde, göçle birlikte yaşanan savaşlar, yerinden edilme, açlık, yoksulluk, susuzluk gibi travmalar notalara dökülecek. Fuat Saka, Yunan sanatçı Ionna Forti ile barış ve kardeşlik şarkıları söyleyecek. Şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Girit kemençesinde Zacharias Sypridakis'e ve kavalda Cihan Yurtçu'ya eşlik edecek.

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Kaynak: ANKA

Cemil Topuzlu, Fuat Saka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Göç Senfonisi'Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Göç Senfonisi"Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de - Son Dakika
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