Göç sırasında yorgun düşen leyleği bahçesinde misafir etti - Son Dakika
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Göç sırasında yorgun düşen leyleği bahçesinde misafir etti

28.08.2022 09:42

Göç sırasında yorgun düşen leyleği bahçesinde misafir etti Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Hüseyin Sert, dinlenmek için bahçesine ayağındaki halkada "Ring Centre Kiev Ukraine" yazılı leyleği iki gün balıkla besledi "Leylektar" adı verilen leylek...

Göç sırasında yorgun düşen leyleği bahçesinde misafir etti

Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Hüseyin Sert, dinlenmek için bahçesine ayağındaki halkada "Ring Centre Kiev Ukraine" yazılı leyleği iki gün balıkla besledi

"Leylektar" adı verilen leylek dinlenip beslendikten sonra yeniden yoluna devam etti

HATAY Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaş, ayağında "Ring Centre Kiev Ukraine" yazılı halka takılı leyleği bahçesinde misafir etti. Balıkla beslenen "Leylektar" adı verilen leylek 2 gün dinlendikten sonra havalanarak göçüne devam etti.

Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Yeşil Mahalle su deposu mevkiinde ikamet eden ve ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Sert, sabah saatlerinde evinin bahçesinde bir leylek olduğunu fark etti. Bitkin halde bulunan göçmen kuşun yanına gittiğinde ayaklarındaki halkaları fark etti.

Yorgun olduğunu ve dinlenince uçup gideceğini düşünerek beklediklerini söyleyen Sert, "Ancak akşam olduğunda hala gitmediği için karnı açtır diye balıkçılık yapan tanıdıklarımızdan balık temin ederek aç ve yorgun olabileceği düşüncesi ile beslemeye çalıştık. 2 gündür bahçemizde bizi bırakmadı ve gitmedi. Ayağında halkalar var. Sol ayağındaki metal halkada 'Kiev Ukraine' yazıyor. Diğer sağ ayağında ise yeşil renkli halkada ise 'X0405' biz de muhtemelen bu kuşun oradan geldiğini tahmin ediyoruz. Bizi 2 gündür terk etmediği için ve Ukraynalı olduğu düşüncesi ile adını 'Leylektar' koyduk. Umarım, tekrardan dinlendikten sonra ulaşmak istediği yere doğru kanat çırpar" dedi.

2 gün Sert ailesinin bahçesini terk etmeyerek dinlenen leylek balıkla beslenmesinin ardından yeniden kanat çırparak gökyüzüne havalandı.

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Kaynak: İHA

Hüseyin Sert, Dörtyol, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç sırasında yorgun düşen leyleği bahçesinde misafir etti - Son Dakika

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