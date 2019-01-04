Son Dakika Haberleri: Göç ve Çocuk" Konulu Seminer Verildi

Göç ve Çocuk" Konulu Seminer Verildi

1 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kayseri'de "Göç ve çocuk" konulu seminer verdi.

Göç ve Çocuk
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kayseri'de "Göç ve çocuk" konulu seminer verdi.

Tarhan, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki seminerde, dünyada bir medeniyet krizi yaşandığını söyledi.

Çocukluk çağındaki travmaların toplumlarda yaşanan olayları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tarhan, akran zorbalığına değindi.

Tarhan, akran zorbalığının okul, aile ve öğretmen işbirliğiyle çözülebileceğini dile getirdi.

Dünyada yaşanan toplumsal sorunları da değerlendiren Tarhan'ın sunumu, göçün çocuklar üzerinde olan psikolojik etkilerini anlatmasıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

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