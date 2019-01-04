Göç ve Çocuk" Konulu Seminer Verildi

Üsküdar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
, Kayseri
'de "Göç ve çocuk" konulu seminer verdi.
Tarhan, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki seminerde, dünyada bir medeniyet krizi yaşandığını söyledi. Çocukluk
çağındaki travmaların toplumlarda yaşanan olayları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tarhan, akran zorbalığına değindi.
Tarhan, akran zorbalığının okul, aile ve öğretmen işbirliğiyle çözülebileceğini dile getirdi.
Dünyada yaşanan toplumsal sorunları da değerlendiren Tarhan'ın sunumu, göçün çocuklar üzerinde olan psikolojik etkilerini anlatmasıyla devam etti.