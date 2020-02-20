Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı - Son Dakika

Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı

12 dakika önce

Turgutlu Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Efdal Sevinçli tarafından, göç ve göçmenlik olguları üzerinden Turgutlu ve aile tarihlerinin önemi aktarıldı.

Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Efdal Sevinçli tarafından, göç ve göçmenlik olguları üzerinden Turgutlu ve aile tarihlerinin önemi aktarıldı. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen program yoğun ilgi gördü.


Kendisi de aslen Turgutlulu olan Dr. Efdal Sevinçli'nin 'Bir Mübadil Kenti: Turgutlu ve aile tarihimiz' başlıklı söyleşisi, Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşti. Göç olgusunun ilk çağlardan bu yana insanlık tarihine yön veren en önemli unsurlardan birisi olduğunu vurgulayan Sevinçli, Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarının başlamasıyla birlikte devletin çok farklı yerlerinden göç hareketlerinin başladığını ve Turgutlu'nun o günlerden itibaren göç almaya başladığını ifade etti. Kurtuluş Savaşı sonrasında yaşanan mübadele sürecini de ele alan Sevinçli, göç kavramını kendi ailesinden verdiği örneklerle anlatarak aile tarihlerinin mutlaka yazılması gerektiğini ifade etti. Programın sonunda Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Sevinçli'ye teşekkürlerini ileterek günün anısına bir plaket takdim etti. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün cinsellik sistemi üyesi Abdülkadir Erhan Keskin Kapalıçarşı'da yakalandı İran'da koronavirüs ölümlerinin ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda hazırlıklar yapıldı Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:41 Aila'dan Gastronomi Gecesi
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 15:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]