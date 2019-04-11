Göç ve Sosyal Politikamızı Değiştirmek Zorundayız" - Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, artan nüfus yoğunluğunun iyi okunması gerektiğini belirterek, "Genel olarak, göç ve sosyal politikamızı değiştirmek zorundayız." dedi.
Ceenbekov, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Orta Asya
ve Asya ülkelerindeki nüfus yoğunluğuna değindi.
Bölgede hızlı nüfus artışının yaşandığına dikkati çeken Ceenbekov, "En yakın komşulardaki nüfus artışı epey yüksek. Çin
nüfusu her yıl 7 milyon, Kazakistan
nüfusu 240 bin, Özbekistan
nüfusu 550 bin ve Tacikistan
nüfusu yaklaşık 200 bin artıyor. Kırgızistan'ın yıllık nüfus artışı 122 bin iken, buna rağmen 700 bin vatandaşımız yurt dışında çalışıyor." şeklinde konuştu.
Ceenbekov, bölgede artan nüfus yoğunluğunun iyi okunması gerektiğini belirterek, "Genel olarak göç ve sosyal politikamızı değiştirmek zorundayız. Bu nedenle, eğitim, sağlık, insani kalkınma ve yeni teknolojilerin uygulanması konularına özel dikkat göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.
Asya ülkelerindeki hızlı nüfus artışının bölgedeki gelişmeleri etkilediğine işaret eden Ceenbekov, söz konusu durumun gelecek dönemde doğal kaynaklar, su ve yiyecek rekabetini yoğunlaştıracağını kaydetti.
Ceenbekov, ülkede çeşitli yurtlarda barınan bin 151 yetim çocuğu geleceğe daha iyi hazırlamak ve onların daha sağlıklı ortamlarda yetişmesini sağlamak için de önemli adımlar atılacağını söyledi.
Kırgızistan'da içme suyu sıkıntısı çeken yerleşim birimlerinin sayısının 653 olduğunu dile getiren Ceenbekov, söz konusu yerleşim birimlerinin 478 milyon dolara mal olacak temiz içme su sorununun 5 yılda giderilmesinin hedeflendiğini vurguladı.