"Göç ve Uyum, Yerelde Basın Buluşmaları"nın beşincisi gerçekleşti - Son Dakika

"Göç ve Uyum, Yerelde Basın Buluşmaları"nın beşincisi gerçekleşti

28.12.2020 13:29

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ege ve Akdeniz bölgelerindeki basın mensuplarıyla "Göç ve Uyum Yerelde Basın Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ege ve Akdeniz bölgelerindeki basın mensuplarıyla "Göç ve Uyum Yerelde Basın Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, çevirim için düzenlenen toplantıda, " Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri" başlıklı sunum yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle beşincisini düzenledikleri programı çevrim içi gerçekleştirdiklerini aktaran Kadıoğlu, sığınmacılarla ilgili herkesin daha da bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Aydın Keskin Kadıoğlu, uyum ve göç konusunda yerel basının önemine değinerek, emeği geçen medya mensuplarına teşekkür etti.

Uyumun Türkiye'de bulunan yabancıların yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişiler aracılığı olmadan bağımsız hareket etmelerini kolaylaştıracak, bununla ilgili tüm bilgiyi, birikimi ve katkıları sağlayabileceği bir alan olduğunu aktaran Kadıoğlu, şunları söyledi:

"Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Baktığımızda ülkemizde geçici koruma altında diye tabir edilen Suriyeliler'in sayısı 3,6 milyon, ikamet izniyle kalan 874 bin 87, uluslararası koruma başvurusu yapanlar 56 bin, toplam ülkemizde 190 farklı milletten 4,6 milyon yabancının olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bağlamda uyuma bakmamız gerekiyor. Dünyadaki göçün devamlı olduğunu, insanlık tarihiyle beraber bunun var olduğunu, göçün hayatın bir gerçeği olduğunu, Anadolu coğrafyasının da tarihin her döneminde bunu yaşadığını ve son dönemde Suriye'de patlak veren insanlık dışı savaşla beraber ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizle beraber uyumun ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz."

Göç ve uyum konusunda tüm paydaşlarla ortak hareket ettiklerine dikketi çeken Kadıoğlu, uluslararası projeler kapsamında çalışmaların sürdürğünü sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise bu yıl dünyanın ilginç gelişmelere şahit olduğunu ve virüsün yayılmasının herkese önemli dersler verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin çok sayıda sığınmacıya kuçak açtığını hatırlatan Akarca, "Kaç sığınmacı Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye sığınabildi. Bazı ülkeler maalesef, garibanlara göstermedikleri o toleransı zaman zaman teröristlere gösteriyorlar. Birtakım insan hakları, hukuk düzenlemesi falan gibi konulara bağlıyorlar. Uzun yıllar başka ülkeleri sömüren, köle gibi kullanan, çalıştıran hatta alım satan insanlara ülkelerden bunu beklemek de biraz zor oluyor. Bugün için zordur belki ilerde tüm dünya anlayacaktır." diye konuştu.

Göç uzmanlarının Türkiye'deki yabancı uyruklularla ilgili uyum çalışmalarını anlattığı ve gazetecilerin görüşlerini paylaştığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

göç idaresi genel müdürlüğü, Mülteci, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Göç ve Uyum, Yerelde Basın Buluşmaları'nın beşincisi gerçekleşti - Son Dakika


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