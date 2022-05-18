Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor - Son Dakika
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Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor

18.05.2022 13:57

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göçü sırasında üst düzeyde korunuyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göçü sırasında üst düzeyde korunuyor.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü sürüyor.

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta zıplayarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma, emniyet, güvenlik korucuları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

İnci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmek için gölde 7 gün 24 saat esasıyla faaliyet yürüten güvenlik güçleri, balık göçünün yoğun yaşadığı Muradiye ve Erciş'teki akarsularda nöbet tutuyor.

Avlanmaya müsait akarsu yataklarında sürekli denetim yapan ekipler, termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak kaçak avcılıkla mücadele ediyor.

Yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana Muradiye'de kaçak avlanan 5 tonu canlı 25 ton balık ele geçirildi, akarsuların farklı noktalarına bırakılan metrelerce ağ ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve Muradiye Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek de göçün yaşandığı Deli Çay kıyısında kurulan koordinasyon merkezinde koruma çalışmalarını takip etti.

Savar, AA muhabirine, koruma dönemindeki milyonlarca inci kefalinin akarsulara göç ettiğini söyledi.

Balığı korumak için tüm kurumların seferber olduğunu aktaran Savar, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz gece ve gündüz sahada kontrollerini devam ettiriyor. 20 kilometrelik alanda ekiplerimiz nöbet tutarak yumurtlama dönemindeki balıklarımızı koruyor. Bu dönemde birçok ağ ve malzemeye el koyduk. Kaçak avlanmanın olduğu belli noktaları harita üzerinde belirledik. O noktalara ekiplerimizi yerleştirdik. Göç mücadelesinde inci kefallerine destek vermeye çalışıyoruz. Van Gölü'nün değeri olan balıklarımızı üreme döneminde bütün personellerimizle koruyoruz."

Termal kameralarla dere yatakları ve göl kıyılarını sürekli kontrol altında tuttuklarını anlatan Savar, şunları kaydetti:

"Bu sene alanda bir koordinasyon merkezi kurduk. Burada jandarma ekipleri ve korucularımız dereleri kontrol ediyor. Termal kameraları da devreye soktuk. Sahil güvenliğin donanımlı botlarıyla gece ve gündüz alandayız. Droneler en büyük yardımcılarımız. Girilmesi zor olan sazlık alanları da dronelerle kontrol ediyoruz. Üremek için kutsal yolculuktaki bu balıkları görmek için gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz."

Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor
Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor
Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor
Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor

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İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Kaynak: AA

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