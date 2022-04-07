Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
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Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek ölmek üzereyken kurtarıldı

07.04.2022 08:48
Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek ölmek üzereyken kurtarıldı

Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı.

Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı. Leyleği fark eden İpsalalı, leyleği tedavi edilmesi için veterinere teslim etti.

Her sene Avrupa yolculuğu için göç etmeye başlayan leylekler yaklaşık 15 gün önce İstanbul semalarında görülmüş ve kar fırtınasına yakalanmıştı. Fırtına sonrasında tekrar yolculuğa devam eden leyleklerden bir tanesi kanadının kırılması nedeni ile gidemedi. Havalimanına yakın bir noktada bulunan dinlenme tesisinde kanadı kırık leyleği fark eden Görkem İspalalı veteriner ekiplere haber vererek ölmek üzere olan leyleğin tedavisinin yapılmasını sağladı.

"Ekmek yemek verdim ama yiyemedi"

Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben bu benzin istasyonunda çalışıyorum sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı ben de ekiplere haber verdim hemen inşallah tedavi edilecek" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Fırtına, kar, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika


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