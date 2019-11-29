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Göç yolunda bitkin düşen Anadolu dağ turnaları Ordu'da tedavi edildi
6 saat önce
Göç ederken bitkin düşen iki Anadolu dağ turnası (Grus grus), Ordu'da tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Göç ederken bitkin düşen iki Anadolu dağ turnası (Grus grus), Ordu'da tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde, bir hafta önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve koruma altında olduğu öğrenilen iki Anadolu dağ turnası, tedavi edilmek için Ulubey ilçesindeki Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş'a teslim edildi.
Bir süre beslenen kuşlar, daha sonra ilgili bakanlık yetkililerince takipleri amacıyla halkalandı.
Kuşlar, işlemlerinin ardından yeniden doğaya salındı.
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