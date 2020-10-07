Göç yolunda bitkin düşen flamingoya Elbistan'da bakım - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki mesire alanında göç yolunu şaşırdığı sanılan flamingo bulundu. Bitkin haldeki flamingo, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Elbistan Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün akşam Pınarbaşı Mesire Alanı'nda çalışırken bir kuş gördü. Ekipler, yanına gittikleri bitkin halde olan kuşun, bölgede görülmeyen flamingo olduğunu fark etti. Flamingoyu koruma altına alan ekipler, Çevre Koruma Müdürlüğü'ne teslim etti. Flamingo daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği'ne gönderildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz , flamingonun veterinerler tarafından da kontrol edildiğini belirterek, "Tuz ve Van Gölü bu güzel kuşların en önemli yaşam alanları. Buralarda yavrularını büyüten flamingolar, her yıl eylül ayı sonunda göç yolculuğuna başlıyor. Pınarbaşı mesire alanımızda bulunan flamingonun da göç yolunu şaşırdığını ve bitkin düşünce de gölete indiğini düşünüyoruz. Ekiplerimiz, kuşun bakımıyla ilgili tüm müdahaleleri yaptılar. Veteriner arkadaşlar da ilgilendi. Şu an sağlığı daha iyi durumda. Bu muhteşem kuşun tekrar doğaya dönmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik" dedi.

Flamingonun, salığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.