Göç yolunda elektrik direklerine tüneyen kuşlar için güvenlik önlemi - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), göç yollarında elektrik direklerine tüneyen kuşların güvenliğini sağlamak için yıl sonuna kadar elektrik direklerine 1100 adet kuşkonmaz montajı ve enerji hatlarında 40 kilometre uzunluğunda izolasyon çalışması yapacak.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yaz mevsiminin sona ermesiyle yolculuklarına başlayan kuşların, zorlu göç esnasında elektrik direklerinde konakladıklarında zaman zaman elektrik akımına kapılarak telef oldukları belirtildi.

Kurumun, kanatlı dostlarımızın can güvenliğini sağlayabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"SEDAŞ, göçmen kuşların güvenliği için 2020 yılı boyunca, enerji hatlarında 22 kilometre uzunluğunda izolasyon gerçekleştirdi. İzolasyon çalışmaları sayesinde, kuşların elektrik akımına kapılması önleniyor. Yıl sonuna kadar 18 kilometre uzunluğunda ilave izolasyon çalışması yapılarak, toplamda 40 kilometrelik enerji hattında gerekli yalıtımlar yapılmış olacak. Yaklaşık 800 elektrik direğinde ise 2 bin 400 adet izolasyon koruma kapağı kullanılacak.

Yüksek elektrik direklerinde konaklayan kuşlar için toplamda 1100 adet 'kuşkonmaz' isimli materyal de yerleştirilecek. Kuşkonmazlar sayesinde, kuşların direklerin üzerinde elektrik bağlantılarının bulunduğu bölgeye konmalarının önüne geçilirken, iletkenlerle olan temasları kesiliyor ve elektrik akımına kapılmaları, buna bağlı olarak tüketicilerin de enerji kesintisinden etkilenmesi önleniyor. Direkler için özel olarak hazırlanan kuşkonmaz, plastik yapısı ve esnek özellikleriyle kuşlara zarar vermiyor."