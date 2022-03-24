Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor - Son Dakika
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Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor

24.03.2022 10:26

Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor Göç yolunda olumsuz hava şartları sebebiyle yaklaşık bir hafta önce Konya'ya zorunlu olarak inen leylekler molalarına devam ediyor.

Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor

KONYA - Göç yolunda olumsuz hava şartları sebebiyle yaklaşık bir hafta önce Konya'ya zorunlu olarak inen leylekler molalarına devam ediyor.

Göç esnasında Konya'da fırtınaya yakalanan leylekler şehir merkezine inmek zorunda kaldı. Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde bulunan bir araziye konan leylekler yaklaşık 1 haftadır burada molalarına devam ediyor. Renkli görüntüler oluşturan leylekleri gören vatandaşlar da onlara ekmek ve su verip bol bol fotoğraflarını çekiyor.

Leyleri görmek için gelen Dağıstan Şimşek, geçen sene de böyle bir sürecin olduğunu ama leyleklerin bu kadar fazla kalmadığını belirterek, "Geçen sene 2 gün gördük ondan sonra kayboldular. Bu yıl 5-6 gündür buradalar. Benim güzergahım burada olduğu için gelip geçerken devamlı görüyorum. Sabah eşimle beraber gelip ekmek veriyoruz" dedi.

Leylekleri burada görmenin güzel olduğunu ifade eden Atilla Arslan, "Normalde bu alanlarda daha önce seyrek de olsa leylekleri görmüştüm ama bu kadar büyük bir koloni halinde görmek bu yıla nasip oldu. Bu yıl kışın uzun sürmesi, diğer alanların karla kaplı olması biraz da leylekleri yorgun düşürmüş galiba. Bu alanda dinlenip enerji topladıktan sonra tekrar göçlerine devam edecekler" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla beraber çekim yaptıklarını anlatan Oğuzhan Yaman da, "Leylekler çok güzel gerçekten. Leyleklerin kendi arasında iletişim kurduğunu gördük. Gagalarını yukarı doğru kaldırıp ses çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Furkan Aydın ise yaklaşık 1 saattir çekim yaptıklarını kaydederek, "Daha önce Leylekler Vadisi'ne çekim yapmaya gidecektik ama nasip burasıymış. Leylekler buraya geldi, yorgunlarmış. Biz de fırsat bilip çekime geldik. Leylekleri burada gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor
Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor
Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor

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Selçuklu, Konya, GÖÇ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor - Son Dakika


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