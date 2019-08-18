GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER AVCILAR SEMALARINDA
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SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
SONBAHAR'a doğru Avrupa
'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar
semalarında görüldü. Marmara Denizi
üzerinden gelen leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi. Leylekler Avcılar üzerinde küçük turlar attıktan sonra Küçükçekmece Gölü
yönüne hareket etti. Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül
ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul
'da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.
Bu arada Doğa Derneği
üyeleri de leyleklerin sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde layılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos'ta Büyükçekmece
'de etkinlik düzenliyor.
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