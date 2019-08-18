Son Dakika Haberleri: GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER AVCILAR SEMALARINDA
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GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER AVCILAR SEMALARINDA

43 dakika önce

SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü.

SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü. Marmara Denizi üzerinden gelen leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi. Leylekler Avcılar üzerinde küçük turlar attıktan sonra Küçükçekmece Gölü yönüne hareket etti. Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.
Bu arada Doğa Derneği üyeleri de leyleklerin sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde layılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos'ta Büyükçekmece'de etkinlik düzenliyor.
Avcılar, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
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