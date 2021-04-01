Göç yolundaki leylekler, sürüler halinde tarlalarda görüldü - Son Dakika

İlkbahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte daha sıcak ülkelere göç eden leylekler, geldikleri Türkiye'de Konya'nın Derbent ilçesinde sürüler halinde tarlalarda görüldü.

Derbent-Konya yolu üzerindeki Selçuklu Başarakavak Mahallesi ile Altınapa Barajı arasındaki yol kenarına iniş yapan leylek sürüleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

Leylek sürülerini yol kenarındaki tarlalarda yiyecek arayışı içerisinde gören sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kaydediyor.

Derbent ilçesi sakinlerinden Mustafa Yağlıpınar, leylek sürülerinin her yıl aynı tarihlerde bu bölgede görüldüğünü belirtti.

Leyleklerin Derbent ile Altınapa Barajı arasında dere boyu uçtuğunu ifade eden Yağlıpınar, "Göç yolu olduğundan olmalı ki her yıl buradan geçiyorlar. Burada sulak alanlarda ve tarlalarda besleniyorlar. Üç gündür araçla gelip geçerken bu leylek sürülerini burada görüyoruz. Gerçekten güzel ve ilgi çekici görüntü oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.