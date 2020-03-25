Son Dakika › Yaşam › Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası - Son Dakika
Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası
6 saat önce
Göç yolunda olan ve Eskişehir'de de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.
Göç yolunda olan ve Eskişehir'de de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.
Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına da geçiyor.. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Akpınar mahallesinde bulunan bir tarlaya indi. Onlarca leylek, beslenmek için çaba içine girdi. Tarlanın sürülmesine eşlik eden leylekler, traktörden kaçmazken, saatlerce beslenmeye devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
Son Dakika 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri