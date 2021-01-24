"Göç yorgunu" leylek, Ormanya'nın maskotu oldu - Son Dakika

"Göç yorgunu" leylek, Ormanya'nın maskotu oldu

24.01.2021 11:05

Kocaeli'de 3 ay önce göç yorgunu olduğu için getirildiği Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde güç toplamasının ardından doğaya salınan leylek, kışlamak için alanda kaldı.

Kocaeli'de 3 ay önce göç yorgunu olduğu için getirildiği Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde güç toplamasının ardından doğaya salınan leylek, kışlamak için alanda kaldı.

Leyleğe, Ormanya'nın ziyaretçileri arasında düzenlenen anketle "Bulut" ismi verildi. Çoğu zaman alanın girişinde ziyaretçileri karşılayan leylek, bir gününü kamp, bir gününü mesire alanında insanlar arasında geçirerek ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler, kar yağışının ardından yerleri kaplayan kar örtüsü üzerinde leylek görmenin şaşkınlığını yaşıyor.

"Bulut sürekli vatandaşların arasında"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır misafir ettikleri leyleğin kışlamak için Ormanya'yı tercih ettiğini söyledi. Alioğlu, göç sırasında leylekler ve bazı kuş türlerinde bu tip davranışların görülebildiğini belirterek bunun doğal bir durum olduğunu anlattı.

Kışlaması için leyleğe yuva hazırladıklarını dile getiren Alioğlu, ayrıca hayvanın yem rasyonunu (bir hayvanın 24 saatlik periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) günlük takip ettiklerini, Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla kontrollerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti.

"O kadar çok insancıl ve sosyal ki bazen sabahları personelle alana giriş yapıyor." diyen Alioğlu, leyleğin normal şartlarda göç etmesi gerektiğini söyledi. Alioğlu, şöyle konuştu:

"Kışlamak için bizi tercih etti. Daha güvenli bulduğu için olabilir. Daha sıcak iklimleri seçer, sıcak ortamlarda bulunmak isterler. Bir göç yolculukları vardır. Şu anda karların içinde ama günlük yemlemesi ve diğer kontrolleri yapılıyor. Ona sevimli bir de yuva yaptık, yuva etrafında dolanıyor. Bulut, sürekli vatandaşların arasında, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Artık buranın maskotu oldu. Belki seneye tekrar kışlamak için burayı tercih edebilir, belki de hiç gitmez sürekli burada durur."

Rehabilitasyon Merkezi, Kocaeli, kar, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Göç yorgunu' leylek, Ormanya'nın maskotu oldu - Son Dakika


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