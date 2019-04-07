Göçbeyli Mahallesi'ne 4.8 Milyon Liralık Yatırım
50 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, arıza ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısı çeken Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nin şebekelerini yenileyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü, arıza ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısı çeken Bergama
'nın Göçbeyli
Mahallesi'nin şebekelerini yenileyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin pek çok noktasında alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nde arıza ve kaçaklara neden olan eski şebekeleri yenilemek için de ihale sürecini tamamlayan İZSU, imalat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyor. Dağdan gelen doğal su kaynağının yanı sıra mahallede yer alan ancak kullanılmayan iki adet kuyu devreye alınacak. Ayrıca yeni su deposu da inşa edilecek. Kuyu ile depo arasına iletim hattı döşenecek ve abonelerin branşman hatları yenilenecek. Toplam 27 kilometrelik şebeke yenileme çalışma sı, 4 milyon 855 bin liraya mal olacak ve 180 günde tamamlanacak. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:33 Kaynak: İHA
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