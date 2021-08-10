Üye Girişi
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor - Son Dakika

Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor

10.08.2021 10:12

Pendik'te bulunan Göçbeyli ve Ballıca köylerinde evlerin ve ahırların kanalizasyon giderleri, Ömerli Barajına bağlanan dereye akıyor.

Pendik'te bulunan Göçbeyli ve Ballıca köylerinde evlerin ve ahırların kanalizasyon giderleri, Ömerli Barajına bağlanan dereye akıyor. Bölgede arıtma ve temizleme işlemi yapılmaması nedeniyle derelerden Ömerli Barajına su değil adeta zehir akıyor. Derelerde ayrıca balık ölümlerinin de yaşandığı gözleniyor. Durumdan şikayetçi olan köy sakinleri durumu İSKİ'ye bildirdiklerini, fakat kendileriyle ilgilenilmediğini belirtiyor. Öte yandan Göçbeyli ve Ballıca'da kanalizasyon atıklarının aktığı dereler havadan görüntülendi.

Pendik'te bulunan Göçbeyli ve Ballıca köylerinde evlerin ve ahırların kanalizasyon atıklarının, Ömerli Barajına bağlanan dereye aktığı iddia edildi. Yerel halkın iddiasına göre evlerin ve ahırların kanalizasyon giderleri, bölgede hiçbir arıtma ya da temizleme projesi olmadan direkt olarak dereye akıyor. Kanalizasyonun aktığı derede ise balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Kanalizasyonun aktığı dereden Ömerli Barajına ise adeta zehir akıyor. Bölge sakinleri kendileriyle iletişime geçilmesine rağmen duruma müdahale etmemeleri nedeniyle İSKİ'ye tepki gösterdi.

ARITMA TESİSİ YAPMAK İÇİN ÇUKUR KAZILDI, ÇALIŞMALAR YARIDA KALDI

Göçbeyli köyü sakinleri, konuyla ilgili İSKİ ile iletişime geçtiklerini, fakat kimsenin duruma müdahale etmemesi nedeniyle dereden Ömerli Barajına kanalizasyon atıklarının akmaya devam etiklerini belirtti.

Öte yandan Ballıca köyünde yaklaşık 2 yıl kadar önce bölgeye arıtma tesisi yapmak amacıyla çukur kazıldığı ve derenin o çukura bağlandığı, fakat çalışmalara devam edilmemesi nedeniyle dereye hala kanalizasyon atıklarının aktığı iddia edildi.

Göçbeyli sakinlerinden Recep Şahin, "Burası Göçbeyli Deresi. Bu akan zehirle ilgili muhtarla birlikte yetkililere haber verdik. İSKİ'den bir yetkili geldi. Dedim ki "burada bu sorun var, en büyük sorunu da ben yaşıyorum ve İstanbul'a akıyor". O da "Bu senin sorunun değil, bu suyu İstanbul'a içiremeyiz" dedi. Bir yıl oldu ama bir daha ne arayan soran var ne gelen var, kimse ilgilenmiyor. Buraya tüm bu köyün ve yapılan çiftliklerin pislikleri, bütün giderler Göçbeyli Deresinden Ömerli Barajı'na bağlanıyor. Hiçbir şekilde arıtma yok, direkt gidiyor. En ufak müdahale yok direkt Göçbeyli Deresi'ne gidiyor. Ben bu köyde oturuyorum ve görüyorum dereye akıyor ve bu altyapı yapıldıktan sonra hepsi bütün çiftlikler buna bağlandı. Arıtma yapılması için çok başvuruda bulunduk. Kimse gelip gitmiyor bizle ilgilenmiyor. Mağduruz sorunumuz bu" dedi.

Duruma tepki gösteren Göçbeyli sakini Yahya Güzelbey, "Arkamda görmüş olduğunuz dereye su değil zehir akıyor. Tüm İstanbul halkı zehir içiyor" diye konuştu.

Ballıca'da ikamet eden Aysel Altınkum ise, "Ballıca Köyü'nde ikamet etmekteyim aynı zamanda burada esnaflık yapıyoruz. İki yıl önce köyümüzün altyapı çalışmalarına başlanmış olup altyapı çalışmaları tamamlanmıştır ve kanalizasyonlarımız şurada açılmış olan ve arıtma tesisi yapılacağı söylenen çukura bağlanmıştır. Burada evimizin kanalizasyonlarının aktığı çukura herhangi bir arıtma tesisi yapılmadığı gibi buradaki köy kanalizasyonu bu dereye akıtılmaktadır. Derenin bağlantısı hepimizin kullanmış olduğu Ömerli Barajı'dır. Ömerli Barajı'na şu an kirli su karışmakta ve hepimiz bu kirli suyu kullanmaktayız. İSKİ yönetimi bununla ilgili hiçbir şey yapmamaktadır. Biz iki senedir köylü olarak ve muhtarlık olarak defalarca kendilerine şikayette bulunmamıza rağmen defalarca arıtma tesisinin tamamlanmasını söylememize rağmen herhangi hiçbir dönüş olmamıştır ve çalışmaya hiçbir şekilde başlanmamıştır" dedi.

Öte yandan arıtma tesisi yapma amacıyla kazılan ve çalışmaların yarıda bırakıldığı çukur ile kanalizasyon atıklarının aktığı dere drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor
Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor

Ömerli Barajı, İstanbul, Göçbeyli, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor 11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor 10:55 Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor
Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak 10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı 10:43 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı 10:21 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi 08:51 Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi

Son Dakika Haberleri
11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:23 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı         
11:17
Koronavirüs bitmeden Koronavirüs bitmeden "Marburg" kabusu başladı! İlk vaka Gine'de görüldü, DSÖ'den uyarı geldi         
11:15
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek         
11:09
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:53
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu         
10:44
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi         
10:19
Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi         
08:57
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement