Göçebe kuşların yuvası küle döndü - Son Dakika

Göçebe kuşların yuvası küle döndü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık yangını sonrası yabani kuşların göç yolu üzerindeki yuvası siyaha büründü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık yangını sonrası yabani kuşların göç yolu üzerindeki yuvası siyaha büründü.
Öğleden sonra başlayan ve karadan 5 arazöz ve havadan bir helikopterin müdahale ettiği sazlık yangını 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan alevlere teslim oldu. 3 çocuğun oyun oynar iken çıkardıkları iddia edilen yangında kuşların göç yolunda önemli bir nokta olan Dalyan Sazlığında büyük zarar meydana geldi. Yangın sonrası sazlık siyah kül gibi görüntüsü ile görenleri üzdü. Dalyan sazlığının kuş göç yolunda bölgede önemli bir uğrak noktası olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:33
Kaynak: İHA
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