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'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR' - Son Dakika

'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'

04.02.2022 17:51

MUĞLA'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ile çevreciler, kaçak yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle Göcek koylarının çevresinde inceleme yapıp, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

MUĞLA'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ile çevreciler, kaçak yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle Göcek koylarının çevresinde inceleme yapıp, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, kaçak yapılaşmayla ortaya çıkan kirlilik nedeniyle Göcek'i müsilaj tehlikesinin beklediğini söyledi.

Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek, koyları ve doğasıyla da son yıllarda tatilcilerden rağbet görüyor. Kuvvetli rüzgarlara kapalı, korunaklı yapısıyla Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor. Özel çevre koruma (ÖÇK) alanı olan Göcek ve etrafında, çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden konaklama için 2 katlı ve apart otellerle pansiyonlar bulunuyor.Koylarının çoğuna kara yoluyla ulaşım olmadığı için turizm sezonunda binlerce kişinin yatlarıyla da geldiği Göcek'te, son zamanlarda koyların çevresinde kaçak yapılaşmanın hızla ilerlediği iddiaları, sivil toplum kuruluşları ve çevrecileri harekete geçirdi. Marinada bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, tekneyle denize açılarak Kille, Sıralıbük, Kurşunlu, Manastır, Martı ve Fener koylarının yanı sıra Göcek ile Şeytan adalarında inceleme yaptı.

'BU GÜZELLİĞE KÖTÜLÜK YAPMAMALIYIZ'

Grup adına gazetecilere açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, Göcek'in dünyanın en harika yerlerinden olduğunu belirterek, Buradaki koylarda kaçak yapılaşmaları gördük. Türkiye, Ceza Kanunu'nda imar kirliliği maddesini koyan yegane ülkedir. Kaçak yapılaşmaya önem veriliyor. Göcek, özel korunan bir bölge. Kanunlar ve planlar bir tarafa bırakılmış. Bunun önüne geçilmezse özel ile tüzel kişiler burada ciddi şekilde kaçak yapılaşmaya neden olurlar. Kaçak yapılaşma denizlerimizde kirliliğe neden oluyor. Göcek'i büyük bir müsilaj tehlikesi bekliyor. Bir müddet sonra koylarda denize girilemeyecek. Bu güzelliğe kötülük yapmamalıyız. Buna kesinlikle dur dememiz gerekiyor dedi.

'RANT BÜYÜK'

Göcek Halk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yeşim Mukan da Göcek'te sadece koylarda değil karasal kesimlerde de çok ciddi kaçak yapılaşma var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapıp, yetkili kurumlara suç duyurusunda bulunuyoruz. Yıkımın hızıyla kaçak yapılaşmanın hızı birbirini tutmuyor. Burada rant büyük. Alan küçük olduğu için insanlar böyle bir yola başvuruyor. Bu doğru değil diye konuştu.Çevreci Chiharu Oya Özkaynak ise Kaçak yapılaşmalar olduğunu gözlemledik. Göcek'e 3 yıl önce yerleştim. O zamanlar bu yapılar yoktu. Gittikçe çoğalmaya başladı. Yetkililerden bunların durdurulmasını istiyorum dedi.

'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'
'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR'

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Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul Üniversitesi, Adem Sözüer, Göcek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GÖCEK'İ MÜSİLAJ TEHLİKESİ BEKLİYOR' - Son Dakika


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