Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiası - Son Dakika

Fethiye'daki Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiasıyla, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde inceleme yapıldı.

Göcek'ten tekneyle hareket eden heyette, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, turizmciler, yat işletmecileri ve diğer ilgililer yer aldı. Programda, koyların daha önce ve şu anki durumları hakkında bilgi verildi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yat İşletmecisi Mehmet Eskici, gazetecilere, koyların sürdürülebilir bir turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Göcek Koyları'nın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu, koyların mutlaka korunması gerektiğini kaydeden Eskici, "Gün geçtikçe koylarımızdaki kaçak yapılaşmalar hızla artıyor. Deniz turizmi temsilcileri olarak bölgemize gelen turistlere, koylarımız sayesinde satış yaparak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yetkililerden kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini rica ediyoruz." dedi.

Fethiye, Göcek, Çalış, Ölüdeniz Kooperatifleri Birlik Başkanı Güven Altuğ da son yıllarda koylarda kaçak yapılaşmanın hızla arttığını iddia etti.

Altuğ, koylardaki kaçak yapılaşmalara kesinlikle imar affı izni verilmemesi uyarısında bulundu.