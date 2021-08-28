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GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI - Son Dakika

GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI

28.08.2021 11:14

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek sahilinde tekne turunda denize giren kadın, bacağından ısırıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek sahilinde tekne turunda denize giren kadın, bacağından ısırıldı. Uzmanlar, diz altı kaval kemiğinde büyük yara oluşan kadını ısıran deniz canlısının yetişkin deniz kaplumbağası olduğunu açıkladı. Bölgede 20 yıldır kaptanlık yapan İlknur Asar, Göcek koylarında bu tip vakalara rastlanmıyordu. Aşırı tekne yoğunluğu hayvanları agresifleştirirdi dedi.

Göcek sahilinde önceki gün tekne turuna çıkan gruptaki kadın, denize girdikten kısa süre sonra bacağından ısırıldı. Diz altı kaval kemiğinde büyük yara oluşan kadın tekneye alınarak hastaneye götürüldü. Uzmanlar, ısırığın caretta caretta türü deniz kaplumbağasına ait olduğunu bildirdi. Bölgede 20 yıldır kaptanlık yapan İlknur Asar, mavi tur yapan başka bir kaptanın kendisini arayıp, denize giren bir kişiyi kaplumbağanın ısırdığını anlattığını belirterek, ısırıkla ilgili fotoğrafları aldıklarını söyledi. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat'ı aradığını belirten Asar, 'Fuat Hoca, caretta ısırığı olduğunu söyledi. Göcek koylarında bugüne kadar çok fazla bu tip vakalara rastlanmıyordu. Bu yıl anladığım kadarıyla aşırı tekne yoğunluğu hayvanları agresifleştirirdi ve beslenmeleri konusunda da sıkıntı yaşamaya başladılar dedi.

İNSAN BASKISI AGRESİFLEŞTİRİYOR

Yaptığı araştırmalara göre deniz kaplumbağalarının bunları yapmasının diğer bir nedenin ise, insan eliyle beslenen hayvanların bir süre sonra insanları bir besleme aracı olarak görmesine de bağlayan Asar, 'Onun için bu koylarda gezi yapan tekne kaptan ve personeli, yolcularını uyarsın. Denize herhangi bir şekilde insan eliyle besin atılmasın ki hayvanlar doğal ortamında beslenmeye devam etsinler. 20 yıldır Ege ve Akdeniz sularında kaptanlık yapıyorum, deniz canlılarıyla ortak alanda yaşamayı gözlemledim ve öğrendim. Bu yüzden tekneme binen yolcuları ve diğer tekneci arkadaşları da aydınlatmaya çalışıyorum. İnsanlar ve tekne sayısı çoğaldıkça hayvanların yaşam alanları sınırlanıyor ve doğal olarak beslenme alanlarında rahat bırakılmadıkları için agresifleşiyorlar diye konuştu.

İNSANA ALIŞMIŞ KAPLUMBAĞA ÖRNEĞİ

Asar, 2017'de muhtemelen yaralı bulunup, tedavi edildikten sonra CPS takip cihazı da takılı olan bir kaplumbağayla yaşadığı anısını da anlattı. Asar, tekneyle turda iken denize girdiğinde, su altında karşılaştığı kaplumbağanın hızla yaklaştığı ve eliyle hafifçe dur işareti yapar şekilde kafasına dokunarak durdurduğunu söyledi. Sonra teknesine çıktığı ve kaplumbağanın da kendisini takip edip tekneye çıkmaya çalıştığını kaydeden İlknur Asar, o koya her gittiğinde yaz boyu aynı hayvanın hemen teknenin yanına gelip, tekneye çıkmaya çalıştığını dile getirdi.

TEKNE HIZI SINIRLANDIRILMALI

Göcek koyları için teknelerin hızıyla ilgili sınırlandırma getirilmesi gerektiğini belirten kaptan İlknur Asar, şöyle konuştu

'Aşırı süratli araçlar ve yoğun tekne trafiği hayvanların dengesini tamamen bozdu. İleriki dönemlerde bu vakalarla daha çok karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Kaplumbağalar ve deniz canlılarıyla ilgili gündeme gelen olayların yine yegane sebebi insan. Hayvanlar bu denizde yüzyıllardır yaşıyor, besleniyorlar kendi ortamlarında. Ne zamanki insanlar aşırı yoğunlukla onların alanlarını sınırlandırdı, hayvanların psikolojisi bozuldu. Onlar bunu ayırt edemeyecek durumda ve yüzen her şeyi besin kaynağı görüyor.

GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI
GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI
GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI
GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI
GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI
GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI

Fethiye, Göcek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖCEK'TE DENİZE GİREN KADINI CARETTA ISIRDI - Son Dakika


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