Göcek'te Gezi Teknesi Battı
12 dakika önce
Muğla genelinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde gezi teknesinin batmasına neden oldu.
Muğla
genelinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına Fethiye
'nin Göcek
Mahallesi'nde gezi teknesinin batmasına neden oldu.
Muğla genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, kıyı kesimlerde hasara yol açtı. Muğla'nın Köyceğiz
ilçesinde Köyceğiz Gölü taşarken, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde de tur teknesi battı. Göcek limanında demirli bulunan 12 metre uzunluğundaki tur teknesi öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sonrası dev dalgaların kıyıyı dövmesi sonucu daha fazla fırtınaya dayanamadı ve deniz üstünde dalgaların hışmına uğradı. 12 metre uzunluğundaki tur teknesi bir süre sonra battı.
Muğla'da olumsuz hava şartlarının yaşandığı bir başka ilçe de Seydikemer
ilçesi oldu. Seydikemer'de de aşırı yağışlar sonrası tarım alanlarını su bastı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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