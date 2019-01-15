Göcek'te Gezi Teknesi Battı

- Göcek'te gezi teknesi battı Muğla genelinde etkili olan yağış ve fırtına sonrası Fethiye'nin Göcek mahallesinde kıyıda demirli ve boş olan 12 metre uzunluğundaki gezi teknesi alabora oldu.

- Göcek'te gezi teknesi battı

Muğla genelinde etkili olan yağış ve fırtına sonrası Fethiye'nin Göcek mahallesinde kıyıda demirli ve boş olan 12 metre uzunluğundaki gezi teknesi alabora oldu.



MUĞLA - Muğla genelinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına Fethiye'nin Göcek mahallesinde gezi teknesinin batmasına neden oldu. Denizde aşırı fırtına ve dalgalanma nedeniyle kıyıya bağlı tekne fırtınanın ve dalgaların etkisi ile alabora oldu.

Muğla genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına sonrası kıyı kesimlerde hasara yol açtı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz gölü taşarken, Fethiye'nin Göcek Mahallesinde de tur teknesi battı. Göcek limanında demirli bulunan 12 metre uzunluğundaki tur teknesi öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sonrası dev dalgaların kıyıyı dövmesi sonucu tekne daha fazla fırtınaya dayanamadı ve deniz üstünde dalgaların hışmına uğradı. 12 metre uzunluğundaki tur teknesi bir süre sonra battı.

Muğla'da olumsuz hava şartlarının yaşandığı bir başka ilçe de Seydikemer ilçesi oldu. Seydikemer'de de aşırı yağışlar sonrası tarım alanlarını su bastı.

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