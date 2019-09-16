Göcek'te gezi teknesinde yangın: fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu sabah bir gezi teknesinde çıkan yangında Fransa vatandaşı Pierre Bertinopti (70) yaşamını yitirirken, 4'ü mürettebat 14 kişi ise suya atlayarak canlarını kurtardı. Kurtarılanlar arasındaki 1'i kadın 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sabah saat 06.00 sıralarında, Göcek Mahallesi, Büyükova Koyu'nda demirli 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki, 9 kamaralı 'Medsun' isimli gulet yatta yangın çıktı. Mutfak kısmında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede ahşap olan tekneyi sardı. 10 yolcu ve 4 mürettabat son anda denize atlayarak canlarını kurtardı. Çevredeki diğer yatlarda bulunanlar, suya atlayan 14 kişiyi kurtardı. 112 çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu, 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 1 Kıyı Emniyeti Botu (KIYEM) sevk edildi. KIYEM- 5 romörkörü, halatları yandığı için denize doğru sürüklenen teknedeki alevlere müdahale ederken, kurtarılan 14 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı.

Yaralılardan bacaklarında cam kırıklarına bağlı kesikler olan kadın ile sırtında yanık olan Fransa vatandaşı Bruns George (66), çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan bir diğer yolcu ve elinde kesik bulunan tekne personeli Bilgin Karaca (19) Sahil Güvenlik'e ait lasti botla Göcek'e götürüldü. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulaslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan tekne personeli Karaca ile Fransız yolcu George Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kurtarılan diğer 10 kişi ise bir başka Sahil Güvenlik Botu'na nakledilip, Göcek Limanı'na götürüldü.

Kurtarılan tekne personelinden ve yolculardan yabancı uyruklu bir yolcunun kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Dalış Timi karayolu ile önce Göcek'e geldi, ardından da buradan bir botla olay yerine ulaştı. DEGAK Dalış Timi tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen teknedeki kayıp olan yolcunun bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçlar, 70 yaşındaki Fransız yolcu Pierre Bertinopti 'nin cesedine ulaştı. Bertinopti'nin sudan çıkartılan cesedi, Sahil Güvenlik Botu ile Göcek'e gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.