Son Dakika Haberleri: Göcek'te manta toplama heyecanı
Son Dakika Güncel Göcek'te manta toplama heyecanı - Son Dakika

Göcek'te manta toplama heyecanı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması kıyasıya geçti.

Göcek'te manta toplama heyecanı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması kıyasıya geçti.


Püren Düzü mevkisinde Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 35 kişi dağlık arazide çıntar mantarı toplama yarıştı. Ormanlık alana dağılan yarışmacılar 4 saat boyunca, en büyük mantarın yanı sıra, en fazla sayıda ve kiloda mantar toplayabilmek için mücadele etti.


Yarışma sonunda, 5 kilo 58 gram mantar toplayan Çiğdem Tombak kilogram kategorisinde, 167 mantar toplayan Salim Sarı, en fazla sayı kategorisinde, 14 santimetre çapındaki mantar ile Ramazan Çevik ise en büyük mantar kategorisinde birinciliği elde etti. Etkinlik toplanan mantardan yapılan yemeğin yenilmesiyle sona erdi.


Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, çıntar mantarının sonbahar yağmurlarının ardından güneşli günlerle birlikte özellikle çam ormanlarında yetiştiğini belirtti.


Çıntarın kendiliğinden yetişen, besin değeri çok yüksek bir mantar türü olduğunu belirten Ugan, çıntar toplama kültürünü genç nesillere de aktarmak için düzenlenen etkinlikle oldukça keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Göcek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi
Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:40:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göcek'te manta toplama heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]