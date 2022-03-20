Göcek'te orman yangını (1) - Son Dakika
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Göcek'te orman yangını (1)

20.03.2022 14:09
Göcek'te orman yangını (1)

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi.


Göcek'te orman yangını (1)
Göcek'te orman yangını (1)
Göcek'te orman yangını (1)
Göcek'te orman yangını (1)
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Fethiye, Göcek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göcek'te orman yangını (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göcek'te orman yangını (1) - Son Dakika
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