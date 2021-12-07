Göcek'te üreticiyi sevindiren çalışma - Son Dakika

Tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olan sulamanın sağlanması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde bulunan gölette genişletme çalışmalarına başladı. Tarım arazilerinin sulama ve besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması adına için büyük önem taşıyan göletteki çalışmalar, Göcek Mahallesi'ndeki üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Mevsimsel yağışların artık başladığını ve göletlerdeki çalışmaları bu sezon açısından yavaş yavaş noktalamak üzere olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 17 ilçede faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Usta, "Üreticimize destek olacak her çalışmanın içerisinde olacağız" dedi.