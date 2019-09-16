Son Dakika Haberleri: Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır böyle yandı
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Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır böyle yandı

45 dakika önce

Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır böyle yandıMUĞLA - Muğla Göcek'te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır böyle yandı

MUĞLA - Muğla Göcek'te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm yatı saran alevler lüks yatı kullanılamaz hale getirdi. Yatta bulunan yaklaşık 10 kişi ise denize atlayarak canlarını kurtardı.

Yangınsa sabah saat 6,15 sıralarında meydana geldi. Yatın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yattakiler, yangını söndürmede başarılı olamayınca bu defa canlarını kurtarmak için denize atladılar. Kıyıda bağlı olan 25 metre boyundaki yat, halatlarının da yanması sonucu kıyıdan denize doğru yanarak sürüklendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi.

Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır böyle yandı

Sabah, Göcek, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
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