Son Dakika Haberleri: Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır yandı
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Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır yandı

32 dakika önce

Muğla Göcek'te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Göcek'te yat yangını, lüks yat cayır cayır yandı, System.String[]

Muğla Göcek'te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm yatı saran alevler lüks yatı kullanılamaz hale getirdi. Yatta bulunan yaklaşık 10 kişi ise denize atlayarak canlarını kurtardı.


Yangınsa sabah saat 6,15 sıralarında meydana geldi. Yatın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yattakiler, yangını söndürmede başarılı olamayınca bu defa canlarını kurtarmak için denize atladılar. Kıyıda bağlı olan 25 metre boyundaki yat, halatlarının da yanması sonucu kıyıdan denize doğru yanarak sürüklendi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi. - MUĞLA

Sabah, Muğla, Göcek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
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