Göcek Tüneli'nde trafik akışı durdu - Son Dakika

Fethiye- Muğla karayolu Göcek Tüneli mevkiinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Fethiye- Muğla karayolunda yol trafiğe kapandı. Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının bölgede ekipler tarafından devam ettiği görüntülendi. Buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Göcek Tüneli çıkışında tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından kara yolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUĞLA