Göcek Tüneli'ne zam geldi - Son Dakika
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Göcek Tüneli'ne zam geldi

6 saat önce

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Göcek Tüneli'ne zam geldi, System.String[]

Muğla- Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.


Göcek Tüneli'nde yeni tarifeye göre, geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) 9 lira, ikinci sınıf (kamyon) 15 lira, üçüncü sınıf (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 20 lira, dördüncü sınıf (tır) 30 lira, motosiklet ise 3 lira olarak belirlendi.


2006 yılında tamamlanan 950 metre uzunluğundaki tünelden alınan geçiş ücretinin yüksekliği daha öncede pek çok kez eleştiri konusu olmuştu. - MUĞLA

Antalya, Muğla, Göcek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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