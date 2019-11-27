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Göcekteki yıkımlar ertelendi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesi Göcek ve Gökçeovacık mahallerinde planlanan 4 kaçak yapı için alınan yıkım kararı, vatandaşların ek süre istemesi üzerine ertelendi.

Göcekteki yıkımlar ertelendi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye İlçesi Göcek ve Gökçeovacık mahallerinde planlanan 4 kaçak yapı için alınan yıkım kararı, vatandaşların ek süre istemesi üzerine ertelendi. Vatandaşlar yapıların 2 aylık sürüde kendileri tarafından yıkılacağını taahhüt etti.


Fethiye'de 68 kaçak yapı için alınan yıkım kararı uygulamaya konuldu. Göcek ve Gökçeovacık Mahallesi'nde yıkım kararı alınan 3 bina ile 1 istinat duvarı için bugün yıkım ekibiyle birlikte Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Beleyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti.


Gökçeovacık Mevkii'ndeki istinat duvarından başlamak isteyen ekipler, bölgede toplanan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar ekiplerden yıkımı kendileri gerçekleştirmek için ek süre istedi. Ek süre kullanmanın yasal bir hak olduğunu belirten Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar arasında yetki tartışması yaşandı. 2 kurum görevlileri de ek süreye ilişkin taahhütnamenin kendileri tarafından düzenlenemeyeceğini belirtti. Buna göre vatandaşlara kaçak yapıların kendi imkanlarıyla yıkılması için 2 ay ek süre verildi. Yıkımları durduran ekipler mahalleden ayrıldı.


Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki evininde gün içinde yıkılacak yapılar arasında yer aldığını belirten evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kara (31), engelli olduğunu belirterek yıkım kararını durdurmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Bölgede imar olmadığı için tapulu arazisine 50 metrekare ev yaptığını anlatan Kara, "Evimi yardımlarla yaptım. Bir bebek daha bekliyoruz. Evim yıkılırsa eşim ve çocuğumla gidecek bir yerimiz yok. Bu yıkım kararları deniz gören lüks yapılar için alındı. Ancak bizim gibi gidecek yeri olmayan garibanların evinden başlanmasını içime sindiremiyorum. Evimle birlikte yapılan lüks villalar yıkılırsa, bende sesimi çıkarmayacağım. Gönlüm istiyor ki evim yıkılmasın sokakta kalmayalım. Ancak herşeyden önce adalet istiyoruz." diye konuştu. - MUĞLA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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