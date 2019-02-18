Son Dakika Haberleri: Göçen Maden Ocağının 'Kaçak' Olduğu İddiası

Göçen Maden Ocağının 'Kaçak' Olduğu İddiası

13 dakika önce

Göçen maden ocağının 'kaçak' olduğu iddiası Göçük altında kalan çalışanın yakınları ocağın kaçak ve ruhsatsız olduğunu iddia ettiMUĞLA - Sabah saatlerinde göçük meydana gelen Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağının kaçak ve ruhsatsız olduğu iddia edildi.

Göçen maden ocağının 'kaçak' olduğu iddiası
Göçük altında kalan çalışanın yakınları ocağın kaçak ve ruhsatsız olduğunu iddia etti

MUĞLA - Sabah saatlerinde göçük meydana gelen Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağının kaçak ve ruhsatsız olduğu iddia edildi. Maden ocağında yaşanan göçük olayının ardından bölgeye gelen Servet Çapacıoğlu'nun yakınları uzun süredir kaçak çalışan ocağın bugüne kadar müdahale edilmemesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Maden ocağında çalışanların yakınları acı haberi alır almaz bölgeye akın etti. Yakınları göçük altında kalan vatandaşların çaresizce bekleyişi devam ederken, göçük altında kalan operatörlerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun babası Bilal Çapacıoğlu, "8 aydır burada operatör olarak çalışıyordu. Burada kaçak çalışılıyormuş. Yetkililer nerede" diye konuştu.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kurtarma çalışmalarında çıkan cesedin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalar devam ederken, göçük altındaki diğer iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı bölgede aşırı gürültü oluşmaması ve göçük yaşanan bölgede yeni bir göçük olayı meydana gelmemesi için ekiplerin kontrollü ve tek iş makinesi ile çalıştığı öğrenildi. Şu anda bölgede çok sayıda vatandaş enkaz altından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:41 Kaynak: İHA

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